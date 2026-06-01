THÉÂTRE LE ROYAUME DES MORTS THÉÂTRE MARC SEBBAH Muret

Muret

THÉÂTRE LE ROYAUME DES MORTS

THÉÂTRE MARC SEBBAH Place Léon Blum Muret Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Une erreur administrative provoque l’arrivée de trois personnes bien vivantes au Royaume des Morts, le service administratif de l’Au-Delà. Seulement ils arrivent au pire moment puisqu’un audit de la plus haute importance a

lieu.

Dans l’intérêt des vivants comme celui des morts, ils ne peuvent pas rester là. S’ensuit une course pour trouver un moyen de les renvoyer sur Terre au plus vite. Parviendront-ils à rentrer ? Cette pièce parodie avec humour, les rouages de l’administration et les situations que l’on peut y rencontrer, sous fond d’un monde post-mortem. Mise en scène Elie Prinet, professeur de théâtre. .

THÉÂTRE MARC SEBBAH Place Léon Blum Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 90 60

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English :

An administrative error causes three very much alive people to end up in the Kingdom of the Dead, the administrative office of the Afterlife. But they arrive at the worst possible time, since an audit of the utmost importance is

taking place.

L’événement THÉÂTRE LE ROYAUME DES MORTS Muret a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE