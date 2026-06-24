Informations pratiques

Plombières-les-Bains

Carte blanche n16 s’initier à l’impression 3D

25 rue Liétard Plombières-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-15 16:30:00

fin : 2026-07-15 17:30:00

Date(s) :

2026-07-15

CARTE BLANCHE N°16 s’initier à l’impression 3D

Cet atelier proposera une première découverte de l’impression 3D et de ses nombreuses possibilités de création. Les participant·es commenceront par concevoir un petit tampon à rouleau personnalisé afin de s’initier aux logiciels de modélisation 3D et au fonctionnement d’un slicer. Une seconde partie sera consacrée à l’explication du fonctionnement de l’imprimante, illustrée par des exemples d’objets permettant d’explorer différentes formes et matériaux. Aucun prérequis n’est nécessaire seule la curiosité vous sera demandée.

Accessible dès 10 ans.

Sur réservation par mail.Tout public

6 .

25 rue Liétard Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est +33 7 50 59 49 94 space.berlioz@plombieres.fr

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English :

CARTE BLANCHE No. 16: An Introduction to 3D Printing

This workshop will offer an introduction to 3D printing and its many creative possibilities. Participants will begin by designing a small, personalized roller stamp to familiarize themselves with 3D modeling software and how a slicer works. The second part will be devoted to explaining how the printer works, illustrated with examples of objects that allow participants to explore different shapes and materials. No prior experience is required—all you need is a sense of curiosity.

Open to participants ages 10 and up.

Reservations required via email.

L’événement Carte blanche n16 s’initier à l’impression 3D Plombières-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-24 par OT REMIREMONT