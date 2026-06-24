Informations pratiques

Plombières-les-Bains

Portraits en scène

25 rue Liétard Plombières-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 11:00:00

fin : 2026-07-03 20:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Exposition fugitive au Petit b

Cette journée mettra à l’honneur l’œuvre de Louis Français, dont les paysages ont largement contribué à sa renommée artistique. L’exposition présentera ses portraits et autoportraits, révélant sa sensibilité ainsi que les liens qu’il entretenait avec son entourage artistique. Le Musée du Paysage Louis Français sortira des pièces de sa collection privée pour les exposer au Petit b et deux conférences auront lieu dès 18h.

Réservations conseillées par mailTout public

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25 rue Liétard Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est +33 7 50 59 49 94 espace.berlioz@plombieres.fr

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English :

A Short-Lived Exhibition at Le Petit b

This event will highlight the work of Louis Français, whose landscapes have greatly contributed to his artistic reputation. The exhibition will feature his portraits and self-portraits, revealing his sensibility as well as the connections he maintained with his artistic circle. The Louis Français Landscape Museum will lend pieces from its private collection to be exhibited at Le Petit b, and two lectures will take place starting at 6 p.m.

Reservations are recommended via email

L’événement Portraits en scène Plombières-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-24 par OT REMIREMONT