Portraits en scène Plombières-les-Bains
vendredi 3 juillet 2026 · Plombières-les-Bains
Informations pratiques
Plombières-les-Bains
Portraits en scène
25 rue Liétard Plombières-les-Bains Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 11:00:00
fin : 2026-07-03 20:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Exposition fugitive au Petit b
Cette journée mettra à l’honneur l’œuvre de Louis Français, dont les paysages ont largement contribué à sa renommée artistique. L’exposition présentera ses portraits et autoportraits, révélant sa sensibilité ainsi que les liens qu’il entretenait avec son entourage artistique. Le Musée du Paysage Louis Français sortira des pièces de sa collection privée pour les exposer au Petit b et deux conférences auront lieu dès 18h.
Réservations conseillées par mailTout public
0 .
25 rue Liétard Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est +33 7 50 59 49 94 espace.berlioz@plombieres.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A Short-Lived Exhibition at Le Petit b
This event will highlight the work of Louis Français, whose landscapes have greatly contributed to his artistic reputation. The exhibition will feature his portraits and self-portraits, revealing his sensibility as well as the connections he maintained with his artistic circle. The Louis Français Landscape Museum will lend pieces from its private collection to be exhibited at Le Petit b, and two lectures will take place starting at 6 p.m.
Reservations are recommended via email
L’événement Portraits en scène Plombières-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-24 par OT REMIREMONT
À voir aussi à Plombières-les-Bains (Vosges)
- Esquisser l’histoire souvenirs et projections du bâti Vosgien Plombières-les-Bains 10 juillet 2026
- Représentation théâtrale Salle théâtre le CINEDUC Plombières-les-Bains 11 juillet 2026
- Carte blanche n16 s’initier à l’impression 3D Plombières-les-Bains 15 juillet 2026
- Les greniers dans la rue Plombières-les-Bains 16 août 2026