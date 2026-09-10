Cartels en folie ! Limoges
samedi 24 octobre 2026 · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Cartels en folie !
1 Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne
Tarif : 1 – 1 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 16:00:00
fin : 2026-10-31 17:00:00
Date(s) :
2026-10-24 2026-10-31
Jeu d’imagination les œuvres de l’exposition ont perdu leurs cartels, aide les guides du musée à leur en créer de nouveaux … Quand l’imagination et l’humour rencontrent La puissance et la grâce ! .
1 Place de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 98 10
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English : Cartels en folie !
L’événement Cartels en folie ! Limoges a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Limoges Métropole
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