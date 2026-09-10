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AGENDA · Limoges

Cartels en folie ! Limoges

samedi 24 octobre 2026 · Limoges

Cartels en folie ! Limoges

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
1 Place de l'Évêché
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
1 1 Tarif de base plein tarif

Limoges

Cartels en folie !

1 Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 16:00:00
fin : 2026-10-31 17:00:00

Date(s) :
2026-10-24 2026-10-31

Jeu d’imagination les œuvres de l’exposition ont perdu leurs cartels, aide les guides du musée à leur en créer de nouveaux … Quand l’imagination et l’humour rencontrent La puissance et la grâce !   .

1 Place de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 98 10 

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English : Cartels en folie !

L’événement Cartels en folie ! Limoges a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Limoges Métropole

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