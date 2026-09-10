Informations pratiques

Limoges

Cartels en folie !

1 Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 16:00:00

fin : 2026-10-31 17:00:00

Date(s) :

2026-10-24 2026-10-31

Jeu d’imagination les œuvres de l’exposition ont perdu leurs cartels, aide les guides du musée à leur en créer de nouveaux … Quand l’imagination et l’humour rencontrent La puissance et la grâce ! .

1 Place de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 98 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cartels en folie !

L’événement Cartels en folie ! Limoges a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Limoges Métropole