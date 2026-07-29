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SUNRIOTFEST Rooftop de l’Hotel Campanile Limoges

samedi 29 août 2026 · Rooftop de l'Hotel Campanile · Limoges

SUNRIOTFEST Rooftop de l’Hotel Campanile Limoges

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Rooftop de l'Hotel Campanile
Adresse
44 Cours Gay Lussac
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
19.8 19.8 Tarif de base plein tarif

Limoges

SUNRIOTFEST

Rooftop de l’Hotel Campanile 44 Cours Gay Lussac Limoges Haute-Vienne

Tarif : 19.8 – 19.8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29 23:30:00

Date(s) :
2026-08-29

Sunriotfest est une expérience immersive mêlant musique Afro-Caribéenne, gastronomie, scénographie et ambiance premium, dans un cadre exceptionnel offrant une vue panoramique sur Limoges au coucher du soleil. Au programme
– Une programmation musicale avec des DJ soigneusement sélectionnés (DJ Yaya, Lucay et DJ Med) et un chanteur (Dandy).
– Un bar premium et des saveurs Afro-Caribéennes ;
– Une scénographie immersive sur le rooftop ;
– Une White Party, avec tenue blanche élégante obligatoire.

Sur réservation. Uniquement 140 places.   .

Rooftop de l’Hotel Campanile 44 Cours Gay Lussac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : SUNRIOTFEST

L’événement SUNRIOTFEST Limoges a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Limoges Métropole

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