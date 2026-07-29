SUNRIOTFEST Rooftop de l’Hotel Campanile Limoges
samedi 29 août 2026 · Rooftop de l'Hotel Campanile · Limoges
Informations pratiques
Limoges
SUNRIOTFEST
Rooftop de l’Hotel Campanile 44 Cours Gay Lussac Limoges Haute-Vienne
Tarif : 19.8 – 19.8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29 23:30:00
Date(s) :
2026-08-29
Sunriotfest est une expérience immersive mêlant musique Afro-Caribéenne, gastronomie, scénographie et ambiance premium, dans un cadre exceptionnel offrant une vue panoramique sur Limoges au coucher du soleil. Au programme
– Une programmation musicale avec des DJ soigneusement sélectionnés (DJ Yaya, Lucay et DJ Med) et un chanteur (Dandy).
– Un bar premium et des saveurs Afro-Caribéennes ;
– Une scénographie immersive sur le rooftop ;
– Une White Party, avec tenue blanche élégante obligatoire.
Sur réservation. Uniquement 140 places. .
Rooftop de l’Hotel Campanile 44 Cours Gay Lussac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : SUNRIOTFEST
L’événement SUNRIOTFEST Limoges a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Limoges Métropole
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