Fête de quartier Aurence Bibliothèque francophone multimédia de Limoges BFM Aurence Limoges
samedi 29 août 2026 · BFM Aurence · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Fête de quartier Aurence Bibliothèque francophone multimédia de Limoges
BFM Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 15:00:00
fin : 2026-08-29 19:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Envie de lire ou de jouer, venez retrouver la Bfm Aurence devant l’entrée principale de Super U Corgnac pour un moment de partage avec tous les acteurs du quartier.
Tout public. .
BFM Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 05 02 85
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English : Fête de quartier Aurence Bibliothèque francophone multimédia de Limoges
L’événement Fête de quartier Aurence Bibliothèque francophone multimédia de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Limoges Métropole
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