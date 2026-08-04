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Fête de quartier Aurence Bibliothèque francophone multimédia de Limoges BFM Aurence Limoges

samedi 29 août 2026 · BFM Aurence · Limoges

Fête de quartier Aurence Bibliothèque francophone multimédia de Limoges BFM Aurence Limoges

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
BFM Aurence
Adresse
29 Rue Marcel Vardelle
Ville
87100 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif

Limoges

Fête de quartier Aurence Bibliothèque francophone multimédia de Limoges

BFM Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 15:00:00
fin : 2026-08-29 19:00:00

Date(s) :
2026-08-29

Envie de lire ou de jouer, venez retrouver la Bfm Aurence devant l’entrée principale de Super U Corgnac pour un moment de partage avec tous les acteurs du quartier.
Tout public.   .

BFM Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 05 02 85 

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English : Fête de quartier Aurence Bibliothèque francophone multimédia de Limoges

L’événement Fête de quartier Aurence Bibliothèque francophone multimédia de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Limoges Métropole

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