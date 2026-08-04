Fête de quartier Aurence Bibliothèque francophone multimédia de Limoges BFM Aurence Limoges

Informations pratiques

Limoges

Fête de quartier Aurence Bibliothèque francophone multimédia de Limoges

BFM Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 15:00:00

fin : 2026-08-29 19:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Envie de lire ou de jouer, venez retrouver la Bfm Aurence devant l’entrée principale de Super U Corgnac pour un moment de partage avec tous les acteurs du quartier.

Tout public. .

BFM Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 05 02 85

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English : Fête de quartier Aurence Bibliothèque francophone multimédia de Limoges

L’événement Fête de quartier Aurence Bibliothèque francophone multimédia de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Limoges Métropole