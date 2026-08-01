Atelier carte pop-up Fête de quartier du Vigenal Bibliothèque francophone multimédia de Limoges BFM Vigenal Limoges

Informations pratiques

Limoges

Atelier carte pop-up Fête de quartier du Vigenal Bibliothèque francophone multimédia de Limoges

BFM Vigenal 5 Rue du Docteur Jacquet Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 15:00:00

fin : 2026-08-29 17:00:00

Date(s) :

2026-08-29

A l’occasion de la fête de quartier, la Bfm du Vigenal vous propose un atelier carte pop-up venez créer votre propre carte à partager ou à garder précieusement.

Tout public .

BFM Vigenal 5 Rue du Docteur Jacquet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 85 15

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English : Atelier carte pop-up Fête de quartier du Vigenal Bibliothèque francophone multimédia de Limoges

L’événement Atelier carte pop-up Fête de quartier du Vigenal Bibliothèque francophone multimédia de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Limoges Métropole