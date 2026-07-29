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Cartels Sensibles Amilly

mercredi 12 août 2026 · Amilly

Cartels Sensibles Amilly

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
234 Rue des Ponts
Ville
45200 Amilly
Département
Loiret
Tarif
Gratuit

Amilly

Cartels Sensibles

234 Rue des Ponts Amilly Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 15:00:00
fin : 2026-08-12 16:30:00

Date(s) :
2026-08-12

Cartels Sensibles
Et si un cartel artistique faisait appel aux cinq sens ?
Après une immersion dans l’exposition Abstraction, abstractions !, les participants créent un cartel sensible en jouant avec les matières, formes et textures. Une manière ludique et personnelle de raconter l’art autrement.
Atelier gratuit sur réservation. Nombre de places limité à 15 participant.e.s.   .

234 Rue des Ponts Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 85 28 50  contact-tanneries@amilly45.fr

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English :

Sensitive Cartels

L’événement Cartels Sensibles Amilly a été mis à jour le 2026-07-24 par OT MONTARGIS

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