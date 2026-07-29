Cartels Sensibles Amilly
mercredi 12 août 2026 · Amilly
Informations pratiques
Amilly
Cartels Sensibles
234 Rue des Ponts Amilly Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 15:00:00
fin : 2026-08-12 16:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Cartels Sensibles
Et si un cartel artistique faisait appel aux cinq sens ?
Après une immersion dans l’exposition Abstraction, abstractions !, les participants créent un cartel sensible en jouant avec les matières, formes et textures. Une manière ludique et personnelle de raconter l’art autrement.
Atelier gratuit sur réservation. Nombre de places limité à 15 participant.e.s. .
234 Rue des Ponts Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 85 28 50 contact-tanneries@amilly45.fr
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English :
Sensitive Cartels
L’événement Cartels Sensibles Amilly a été mis à jour le 2026-07-24 par OT MONTARGIS
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