Cartes à semer

Moulin Gentil Neuvy-sur-Barangeon Cher

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 14:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-26

Venez confectionner une carte postale à semer tout en découvrant le monde des plantes et du papier recyclé.

Moulin Gentil Neuvy-sur-Barangeon 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 66 65

English :

Come and make a postcard to sow, while discovering the world of plants and recycled paper.

