Début : 2026-07-29 14:00:00
fin : 2026-08-26
Venez confectionner une carte postale à semer tout en découvrant le monde des plantes et du papier recyclé.
Moulin Gentil Neuvy-sur-Barangeon 18330 Cher Centre-Val de Loire
English :
Come and make a postcard to sow, while discovering the world of plants and recycled paper.
