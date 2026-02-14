Cartes et navigation, de Google Map à Open Street Map, MairieBus à la Plage de Ferrières, Martigues
Cartes et navigation, de Google Map à Open Street Map 5 et 6 mars MairieBus à la Plage de Ferrières Bouches-du-Rhône
Sur inscription, gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-05T10:00:00+01:00 – 2026-03-05T12:00:00+01:00
Fin : 2026-03-06T10:00:00+01:00 – 2026-03-06T12:00:00+01:00
Présentation
sur 2 séances
Découvrez la cartographie et apprenez à utiliser des outils de navigation (piétons, cyclistes, automobilistes…). Devenez aussi acteur de votre territoire en contribuant et en créant vos propres cartes.
En savoir plus
Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.
Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.
Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.
Inscription depuis https://logen.ville-martigues.fr
Retrouvez nous sur notre page Facebook.
Localisation
MairieBus à la Plage de Ferrières rue de verdun 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur
Cartographier le monde epn numérique
© Les Contributeurs d’OpenStreetMap.