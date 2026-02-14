Cartes et navigation, de Google Map à Open Street Map, MairieBus à la Plage de Ferrières, Martigues

Cartes et navigation, de Google Map à Open Street Map 5 et 6 mars MairieBus à la Plage de Ferrières Bouches-du-Rhône

Sur inscription, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-05T10:00:00+01:00 – 2026-03-05T12:00:00+01:00

Fin : 2026-03-06T10:00:00+01:00 – 2026-03-06T12:00:00+01:00

Présentation

sur 2 séances

Découvrez la cartographie et apprenez à utiliser des outils de navigation (piétons, cyclistes, automobilistes…). Devenez aussi acteur de votre territoire en contribuant et en créant vos propres cartes.

En savoir plus

Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.

Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.

Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.

Inscription depuis https://logen.ville-martigues.fr

Retrouvez nous sur notre page Facebook.

Localisation

MairieBus à la Plage de Ferrières rue de verdun 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0442494598 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0442490267 »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr/ »}] [{« link »: « https://logen.ville-martigues.fr »}, {« link »: « https://www.facebook.com/EPN.martigues/ »}]

Cartographier le monde epn numérique

© Les Contributeurs d’OpenStreetMap.