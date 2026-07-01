Cartes IGN numérique et évolution de nos villes Cloître des Carmes à Jonzac Jonzac

Informations pratiques

Jonzac

Cartes IGN numérique et évolution de nos villes

Cloître des Carmes à Jonzac 35 rue des Carmes Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Grâce à une projection commentée sur grand écran de cartes IGN, la transformation de la ville de Jonzac vous sera présentée à travers l’évolution de différents quartiers, ainsi que celles d’autres villes. Un voyage entre passé et présent à ne pas manquer

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Cloître des Carmes à Jonzac 35 rue des Carmes Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

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English :

Through a guided presentation on a large screen featuring IGN maps, you’ll see how the city of Jonzac has transformed through the evolution of its various neighborhoods, as well as changes in other cities. A journey from the past to the present—not to be missed

L’événement Cartes IGN numérique et évolution de nos villes Jonzac a été mis à jour le 2026-07-15 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge