Cartes IGN numérique et évolution de nos villes Cloître des Carmes à Jonzac Jonzac
mardi 21 juillet 2026 · Cloître des Carmes à Jonzac · Jonzac
Informations pratiques
Jonzac
Cartes IGN numérique et évolution de nos villes
Cloître des Carmes à Jonzac 35 rue des Carmes Jonzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Grâce à une projection commentée sur grand écran de cartes IGN, la transformation de la ville de Jonzac vous sera présentée à travers l’évolution de différents quartiers, ainsi que celles d’autres villes. Un voyage entre passé et présent à ne pas manquer
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Cloître des Carmes à Jonzac 35 rue des Carmes Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr
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English :
Through a guided presentation on a large screen featuring IGN maps, you’ll see how the city of Jonzac has transformed through the evolution of its various neighborhoods, as well as changes in other cities. A journey from the past to the present—not to be missed
L’événement Cartes IGN numérique et évolution de nos villes Jonzac a été mis à jour le 2026-07-15 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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