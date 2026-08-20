Casques de réalité virtuelle : « Notre-Dame de Paris : Voyage dans le Passé », Micro-Folie Cagnes-sur-Mer, Cagnes-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Micro-Folie Cagnes-sur-Mer · Cagnes-sur-Mer
Informations pratiques
Casques de réalité virtuelle : « Notre-Dame de Paris : Voyage dans le Passé » Samedi 19 septembre, 14h00 Micro-Folie Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Casques de réalité virtuelle : « Notre-Dame de Paris : Voyage dans le Passé »
Plongez dans un film en réalité virtuelle et explorez Notre-Dame de Paris au XVIIIe siècle. Découvrez ce monument emblématique de notre patrimoine et voyagez dans le temps. Durée : 8 minutes, à partir de 6 ans.
Micro-Folie Cagnes-sur-Mer 6 avenue de Verdun, 06800 Cagnes-sur-Mer Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Casques de réalité virtuelle : « Notre-Dame de Paris : Voyage dans le Passé »
À voir aussi à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes)
- Championnat du monde de boules carrées Montée de la Bourgade Cagnes-sur-Mer 22 août 2026
- LES FORTUNE TELLERS CASINO TERRAZUR Cagnes Sur Mer 11 septembre 2026
- Donation Joël Faivre-Chalon Place du Château Cagnes-sur-Mer 19 septembre 2026
- Visite de la Station d’épuration Aeris (06), STEP Aeris, Cagnes-sur-Mer 19 septembre 2026
- Jardin Propriété Marro, 3 avenue Germaine 06800 Cagnes sur Mer, Cagnes-sur-Mer 19 septembre 2026