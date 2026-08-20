Casques de réalité virtuelle : « Notre-Dame de Paris : Voyage dans le Passé », Micro-Folie Cagnes-sur-Mer, Cagnes-sur-Mer

Informations pratiques

Casques de réalité virtuelle : « Notre-Dame de Paris : Voyage dans le Passé » Samedi 19 septembre, 14h00 Micro-Folie Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Casques de réalité virtuelle : « Notre-Dame de Paris : Voyage dans le Passé »

Plongez dans un film en réalité virtuelle et explorez Notre-Dame de Paris au XVIIIe siècle. Découvrez ce monument emblématique de notre patrimoine et voyagez dans le temps. Durée : 8 minutes, à partir de 6 ans.

Micro-Folie Cagnes-sur-Mer 6 avenue de Verdun, 06800 Cagnes-sur-Mer Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Casques de réalité virtuelle : « Notre-Dame de Paris : Voyage dans le Passé »