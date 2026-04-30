Les Fourgs

Casse-croûte des Bourris

Terrain de pétanque Les Fourgs Doubs

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

On sort les boules… de pétanque bien sûr !

Dès 9h tournoi de pétanque en doublette

10€ par équipe (inscription sur place, pas d’excuse pour rater ça !)

Et comme on sait que jouer, ça creuse… buvette et restauration sur place.

Jeux pour les enfants (oui oui, toute la famille est la bienvenue !)

Ambiance conviviale, rigolade assurée !

Alors, tu viens pointer ou tirer ?

Rendez-vous au terrain de pétanque des Fourgs

On compte sur vous pour mettre l’ambiance !

PS Reporté au 13 juin si mauvais temps .

Terrain de pétanque Les Fourgs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cff.lesfourgs@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Casse-croûte des Bourris

L’événement Casse-croûte des Bourris Les Fourgs a été mis à jour le 2026-04-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS