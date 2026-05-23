Casse-Noisette (conte musical) Auditorium de la Louvière Épinal

Informations pratiques

Épinal

Casse-Noisette (conte musical)

Auditorium de la Louvière 11 rue de la Louvière Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-11-28 18:00:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

A partir de 5 ans

Orchestre la belle image

Simon Polin, direction

Loïc Richard, comédien

Isabelle Trancart, comédienne

Le soir de Noël, deux enfants espèrent très fort que le Père Noël passera les voir. A leur grande surprise, ils découvrent au fond d’un carton un magnifique soldat de bois en forme de casse-noisette. Ni une ni deux, les enfants vont raconter l’incroyable histoire de Casse-Noisette et de la Princesse Pirlipat, ou comment deux savants fous ont parcouru le monde à la recherche d’une noisette magique ! Un conte fantastique revisité avec ingéniosité, pour nous rappeler qu’il n’est parfois pas nécessaire de posséder beaucoup pour être heureux… et que la vie n’est rien sans amour.Enfants

5 .

Auditorium de la Louvière 11 rue de la Louvière Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ages 5 and up

Orchestre la belle image

Simon Polin, conductor

Lo%EFc Richard, actor

Isabelle Trancart, actress

On Christmas Eve, two children are hoping with all their hearts that Santa Claus will come to visit them. To their great surprise, they discover a magnificent wooden soldier shaped like a nutcracker at the bottom of a cardboard box. Without a moment’s hesitation, the children set out to tell the incredible story of The Nutcracker and Princess Pirlipat—or how two mad scientists traveled the world in search of a magic nut! A fantastical tale ingeniously reimagined, reminding us that sometimes you don’t need much to be happy… and that life is nothing without love.

L’événement Casse-Noisette (conte musical) Épinal a été mis à jour le 2026-07-21 par OT EPINAL ET SA REGION