Casse-Noisette Le Touquet-Paris-Plage
samedi 5 décembre 2026 · Le Touquet-Paris-Plage
Informations pratiques
Le Touquet-Paris-Plage
Casse-Noisette
Place de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-05
Samedi 5 décembre 2026
au Palais des Congrès, salle Maurice Ravel
L’International Classical Ballet Mainz présente Casse-Noisette, le chef-d’œuvre de Tchaïkovski dans une version somptueuse du ballet classique.
Tarif dès 50€ .
Place de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com
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English :
L’événement Casse-Noisette Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage
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