Informations pratiques

Le Touquet-Paris-Plage

Casse-Noisette

Place de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Samedi 5 décembre 2026

au Palais des Congrès, salle Maurice Ravel

L’International Classical Ballet Mainz présente Casse-Noisette, le chef-d’œuvre de Tchaïkovski dans une version somptueuse du ballet classique.

Tarif dès 50€ .

Place de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com

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English :

L’événement Casse-Noisette Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage