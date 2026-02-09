Cat Power La Carène Brest

Cat Power

La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-11 20:30:00

fin : 2026-11-11

Date(s) :

2026-11-11

À l’occasion du 20ème anniversaire de l’album The Greatest, la chanteuse et parolière américaine sera en tournée en 2026 afin d’interpréter sur scène l’un de ses albums les plus emblématiques dans son intégralité.

Sorti en janvier 2006, cet opus est son premier album et comporte exclusivement des chansons écrites par Chan Marshall, interprétées avec une nostalgie saisissante et une assurance créative étonnante. Acclamé par la critique mondiale à sa sortie, il reste à ce jour son album le plus vendu.

Informations pratiques

Ouverture de la billetterie le 10 février à partir de 11h.

Réservation recommandée.

Concert debout .

La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest 29200 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cat Power

L’événement Cat Power Brest a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue