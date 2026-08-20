Catch Attack, Mystère Comedy Club, Nantes

Informations pratiques

Catch Attack 21 octobre – 19 décembre Mystère Comedy Club Loire-Atlantique

Sur réservation + prix libre à la sortie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-21T19:00:00+02:00 – 2026-10-21T21:00:00+02:00

Fin : 2026-12-19T21:00:00+01:00 – 2026-12-19T23:00:00+01:00

Catch Attack c’est l’affrontement tant attendu des meilleures troupes d’improvisation amateurs Nantaises !

Dans ce grand tournoi d’improvisation du mercredi au samedi jusqu’à la grande finale, venez supporter votre troupe favorite que ce soit par vos applaudissements ou vos suggestions originales.

Car ce tournoi, personne d’autre dans l’univers ne le verra.

Au programme :

Qualifications du mercredi au vendredi

Petite Finale et Grande Finale le samedi

Tarif : 5 euros + Prix libre

Ouverture du bar à 18H

Mystère Comedy Club

9 rue Paré

44 000 NANTES

Mystère Comedy Club 9 rue paré, nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique https://www.mystereimpronantes.com/ https://www.instagram.com/mystere.comedyclub [{« type »: « link », « value »: « https://www.mystereimpronantes.com/les-spectacles/catch-attack »}]

Catch Attack c’est l’affrontement tant attendu des meilleures troupes d’improvisation amateurs Nantaises ! Dans ce grand tournoi d’improvisation du mercredi au samedi jusqu’à la grande finale, venez…