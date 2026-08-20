Catch Attack, Mystère Comedy Club, Nantes
mercredi 21 octobre 2026 · Mystère Comedy Club · Nantes
Informations pratiques
Catch Attack 21 octobre – 19 décembre Mystère Comedy Club Loire-Atlantique
Sur réservation + prix libre à la sortie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-21T19:00:00+02:00 – 2026-10-21T21:00:00+02:00
Fin : 2026-12-19T21:00:00+01:00 – 2026-12-19T23:00:00+01:00
Catch Attack c’est l’affrontement tant attendu des meilleures troupes d’improvisation amateurs Nantaises !
Dans ce grand tournoi d’improvisation du mercredi au samedi jusqu’à la grande finale, venez supporter votre troupe favorite que ce soit par vos applaudissements ou vos suggestions originales.
Car ce tournoi, personne d’autre dans l’univers ne le verra.
Au programme :
Qualifications du mercredi au vendredi
Petite Finale et Grande Finale le samedi
Tarif : 5 euros + Prix libre
Ouverture du bar à 18H
Mystère Comedy Club
9 rue Paré
44 000 NANTES
Mystère Comedy Club 9 rue paré, nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique https://www.mystereimpronantes.com/ https://www.instagram.com/mystere.comedyclub [{« type »: « link », « value »: « https://www.mystereimpronantes.com/les-spectacles/catch-attack »}]
Catch Attack c’est l’affrontement tant attendu des meilleures troupes d’improvisation amateurs Nantaises ! Dans ce grand tournoi d’improvisation du mercredi au samedi jusqu’à la grande finale, venez…
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