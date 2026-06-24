Catch Attack / Tournoi d’improvisation amateur Mystère Impro Club Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-03 21:00 – 22:30

Gratuit : non Sur réservation à partir de 3,50 € + Prix libre Tout public

Catch AttackTournoi d’improvisation c’est l’affrontement tant attendu des meilleures troupes d’improvisation amateurs Nantaises !Dans ce grand tournoi d’improvisation du mercredi au samedi jusqu’à la grande finale, venez supporter votre troupe favorite que ce soit par vos applaudissements ou vos suggestions originales. Car ce tournoi, personne d’autre dans l’univers ne le verra.????Réservation juste ici???? Au programme :???? Qualifications du mercredi au vendredi Mercredi :19H00 : La Pelote Vs Le Lait chaud21H00 : La Sympa’tic Vs La Faille Jeudi :19H00 : Les Lutins givrés Vs Les Transbordeurs21H00 : La Pelote Vs La Faille Vendredi :19H00 : Le Lait chaud Vs Les Transbordeurs21H00 : Les Lutins givrés Vs La Sympa’tic Samedi :19H00 : ???? Petite Finale21H00 : ????Grande Finale ???? Du 1 au 4 juillet???? À 19h00 et 21h00 ???? Mystère Impro Club – 9 rue Paré???? 5€ la réservation + prix libre???????? Planches à partager sur place ???? Arrêt Bretagne – Ligne 3i Venez nombreu•ses fêter l’été au Mystère !!

Mystère Impro Club Nantes 44000

https://www.mystereimpronantes.com/billetterie



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