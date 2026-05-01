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CATCH vs POLE DANCE Rodez

CATCH vs POLE DANCE Rodez

CATCH vs POLE DANCE Rodez samedi 30 mai 2026.

Adresse : 8 Rue des charpenttiers

Ville : 12000 Rodez

Département : Aveyron

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif : 5 Tarif de base plein tarif

Rodez

CATCH vs POLE DANCE

8 Rue des charpenttiers Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Catch vs Pole Dance Un show explosif à ne pas manquer !
Venez découvrir un spectacle unique mêlant deux univers spectaculaires le Catch et la Pole Dance !
Au programme
 5 matchs de Catch intenses
 5 chorégraphies de Pole Dance envoûtantes
Un rythme alterné entre performance sportive, acrobaties, énergie et sensualité pour une soirée hors du commun !
 Buvette sur place pour profiter pleinement de l’ambiance. 5  .

8 Rue des charpenttiers Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 25 32  rodez@asptt.com

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English :

Catch vs. Pole Dance? An explosive show not to be missed!

L’événement CATCH vs POLE DANCE Rodez a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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