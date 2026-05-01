CATCH vs POLE DANCE Rodez
CATCH vs POLE DANCE Rodez samedi 30 mai 2026.
Rodez
CATCH vs POLE DANCE
8 Rue des charpenttiers Rodez Aveyron
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Catch vs Pole Dance Un show explosif à ne pas manquer !
Venez découvrir un spectacle unique mêlant deux univers spectaculaires le Catch et la Pole Dance !
Au programme
5 matchs de Catch intenses
5 chorégraphies de Pole Dance envoûtantes
Un rythme alterné entre performance sportive, acrobaties, énergie et sensualité pour une soirée hors du commun !
Buvette sur place pour profiter pleinement de l’ambiance. 5 .
8 Rue des charpenttiers Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 25 32 rodez@asptt.com
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English :
Catch vs. Pole Dance? An explosive show not to be missed!
L’événement CATCH vs POLE DANCE Rodez a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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