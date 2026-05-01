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TROC de graines et de plantes! Rodez

TROC de graines et de plantes! Rodez

TROC de graines et de plantes! Rodez samedi 30 mai 2026.

Ville : 12000 Rodez

Département : Aveyron

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif :

Rodez

TROC de graines et de plantes!

Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Venez participer à un échange de graines et de plantes!
Afin d’agir pour la défense de la biodiversité, ECO-JARDINS organise un troc de graines et de plantes. Chacun peut proposer, partager, ou cultiver ensemble ses semences.
Vous repartez avec de nouvelles idées pour votre jardin!   .

Rodez 12000 Aveyron Occitanie   ecojardinslabardie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and take part in a seed and plant exchange!

L’événement TROC de graines et de plantes! Rodez a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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