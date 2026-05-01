TROC de graines et de plantes! Rodez
TROC de graines et de plantes! Rodez samedi 30 mai 2026.
Rodez
TROC de graines et de plantes!
Rodez Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Venez participer à un échange de graines et de plantes!
Afin d’agir pour la défense de la biodiversité, ECO-JARDINS organise un troc de graines et de plantes. Chacun peut proposer, partager, ou cultiver ensemble ses semences.
Vous repartez avec de nouvelles idées pour votre jardin! .
Rodez 12000 Aveyron Occitanie ecojardinslabardie@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and take part in a seed and plant exchange!
L’événement TROC de graines et de plantes! Rodez a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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