Rodez

TROC de graines et de plantes!

Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Venez participer à un échange de graines et de plantes!

Afin d’agir pour la défense de la biodiversité, ECO-JARDINS organise un troc de graines et de plantes. Chacun peut proposer, partager, ou cultiver ensemble ses semences.

Vous repartez avec de nouvelles idées pour votre jardin! .

Rodez 12000 Aveyron Occitanie ecojardinslabardie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and take part in a seed and plant exchange!

L’événement TROC de graines et de plantes! Rodez a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)