Cathédrale de la Nouvelle Major, Cathédrale de la Nouvelle Major, Marseille

Informations pratiques

Cathédrale de la Nouvelle Major 19 et 20 septembre Cathédrale de la Nouvelle Major Bouches-du-Rhône

RDV : Au niveau des grilles d’entrée, sur le parvis de la cathédrale

BUS 49 60, 82

Vélo : Mucem

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Découverte du site des cathédrales et visite de la Nouvelle Major

RDV : sur le parvis de la cathédrale, 12 place de la Major 13002 Marseille

BUS 60, 82

Vélo : Mucem

Réservation obligatoire – Nombre de places limité

Cathédrale de la Nouvelle Major Place de la Major, 13002 Marseille, France Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0772156010 [{« type »: « link », « value »: « http://marseilleexperience.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0826 500 500 »}]

Découverte du site des cathédrales et visite de la Nouvelle Major

©OTLCM