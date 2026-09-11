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Cathédrale de la Nouvelle Major, Cathédrale de la Nouvelle Major, Marseille

samedi 19 septembre 2026 · Cathédrale de la Nouvelle Major · Marseille

Cathédrale de la Nouvelle Major, Cathédrale de la Nouvelle Major, Marseille

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cathédrale de la Nouvelle Major
Adresse
Place de la Major, 13002 Marseille, France
Ville
13002 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
RDV : Au niveau des grilles d’entrée, sur le parvis de la cathédrale BUS 49 60, 82 Vélo : Mucem

Cathédrale de la Nouvelle Major 19 et 20 septembre Cathédrale de la Nouvelle Major Bouches-du-Rhône

RDV : Au niveau des grilles d’entrée, sur le parvis de la cathédrale
BUS 49 60, 82
Vélo : Mucem

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Découverte du site des cathédrales et visite de la Nouvelle Major

RDV : sur le parvis de la cathédrale, 12 place de la Major 13002 Marseille
BUS 60, 82
Vélo : Mucem
Réservation obligatoire – Nombre de places limité

Cathédrale de la Nouvelle Major Place de la Major, 13002 Marseille, France Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0772156010 [{« type »: « link », « value »: « http://marseilleexperience.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0826 500 500 »}]
Découverte du site des cathédrales et visite de la Nouvelle Major

©OTLCM

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