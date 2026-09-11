Cathédrale de la Nouvelle Major, Cathédrale de la Nouvelle Major, Marseille
samedi 19 septembre 2026 · Cathédrale de la Nouvelle Major · Marseille
Informations pratiques
Cathédrale de la Nouvelle Major 19 et 20 septembre Cathédrale de la Nouvelle Major Bouches-du-Rhône
RDV : Au niveau des grilles d’entrée, sur le parvis de la cathédrale
BUS 49 60, 82
Vélo : Mucem
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Découverte du site des cathédrales et visite de la Nouvelle Major
RDV : sur le parvis de la cathédrale, 12 place de la Major 13002 Marseille
BUS 60, 82
Vélo : Mucem
Réservation obligatoire – Nombre de places limité
Cathédrale de la Nouvelle Major Place de la Major, 13002 Marseille, France Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0772156010 [{« type »: « link », « value »: « http://marseilleexperience.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0826 500 500 »}]
Découverte du site des cathédrales et visite de la Nouvelle Major
©OTLCM
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