Cathédrale de Lumière Rouen

place de la cathédrale Rouen Seine-Maritime

La Cathédrale Notre-Dame de Rouen est mise en valeur chaque été grâce à un spectacle son et lumière incroyable. À la tombée de la nuit, les couples, les familles, les groupes, les touristes et les habitants de Rouen et sa métropole se retrouvent sur la place de la Cathédrale pour se laisser surprendre par ce spectacle plein d’émotions.

Découvrez la magie nocturne de la Cathédrale de Rouen ! Chaque soir, ses façades gothiques s’animent grâce à deux spectacles gratuits son et lumière, transformant la tour de Beurre, la tour Saint-Romain et l’ensemble du monument en une expérience fascinante. Cette 13e édition vous plonge d’abord dans un voyage à l’époque des Vikings , figures emblématiques de la Normandie, puis vous illumine en lumières festives dans une ambiance disco ! .

