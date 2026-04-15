Caudéran si loin si proche, Théâtre la Pergola, Bordeaux

Caudéran si loin si proche 24 mai et 28 juin Théâtre la Pergola Gironde

3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-24T14:30:00+02:00 – 2026-05-24T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00

Un air de campagne, entre le théâtre La Pergola et le Parc Bordelais… à deux pas du centre-ville.

Une pause découverte près de chez vous ? Une balade insolite dans un quartier méconnu ? Entre rues d’échoppes, architectures récentes et sites en reconversion, venez flâner et découvrir un autre patrimoine … Visite guidée par des médiateurs du patrimoine.

Samedi 24 mai et dimanche 28 juin à 14h30

Rdv devant le théâtre La Pergola, rue Fernand Cazères

3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)

Sans réservation

Théâtre la Pergola rue Fernand Cazères, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/agenda »}]

Balade urbaine animée par Bordeaux Patrimoine Mondial ville architecture

F. David