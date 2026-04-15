Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Caudéran si loin si proche, Théâtre la Pergola, Bordeaux

Caudéran si loin si proche, Théâtre la Pergola, Bordeaux

Caudéran si loin si proche, Théâtre la Pergola, Bordeaux dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Théâtre la Pergola

Adresse : rue Fernand Cazères, 33200 Bordeaux

Ville : 33200 Bordeaux

Département : Gironde

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : 3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)

Caudéran si loin si proche 24 mai et 28 juin Théâtre la Pergola Gironde

3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-24T14:30:00+02:00 – 2026-05-24T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00

Un air de campagne, entre le théâtre La Pergola et le Parc Bordelais… à deux pas du centre-ville.

Une pause découverte près de chez vous ? Une balade insolite dans un quartier méconnu ? Entre rues d’échoppes, architectures récentes et sites en reconversion, venez flâner et découvrir un autre patrimoine … Visite guidée par des médiateurs du patrimoine.

Samedi 24 mai et dimanche 28 juin à 14h30
Rdv devant le théâtre La Pergola, rue Fernand Cazères
3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)
Sans réservation

Théâtre la Pergola rue Fernand Cazères, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/agenda »}]
Balade urbaine animée par Bordeaux Patrimoine Mondial ville architecture

F. David

À voir aussi à Bordeaux (Gironde)