Caudevelle : Mêmes lieux, Nouveaux regards,, École Municipale d’Art, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

Caudevelle : Mêmes lieux, Nouveaux regards, 10 septembre 2026 – 1 juillet 2027, certains jeudis École Municipale d’Art Nord

Gratuit sur inscription au 03 21 32 26 27

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T09:30:00+02:00 – 2026-09-10T11:30:00+02:00

Fin : 2027-07-01T09:30:00+02:00 – 2027-07-01T11:30:00+02:00

Au tournant du XXe siècle, le photographe Henri Caudevelle posait son objectif sur les rues, les quais et les visages de Boulogne-sur-Mer, figeant pour l’éternité les instants d’une ville en mouvement.

Aujourd’hui, armés de leurs crayons, les élèves partent à la rencontre de ces mêmes lieux. Par le croquis sur le vif, ils observent, ressentent et transcrivent ce que la ville leur donne à voir- non pas pour imiter mais pour répondre.

Ce projet est un dialogue à travers le temps: deux regards, deux techniques, une même ville. Entre la photographie d’hier et le dessin d’aujourd’hui, il s’agit de mesurer ce qui demeure, ce qui disparaît, et ce que chaque époque choisit de retenir.

École Municipale d’Art Place de Picardie Boulogne-sur-Mer 62200 Nord Hauts-de-France 03 21 32 26 27 https://www.ville-boulogne-sur-mer.fr/annuaire/ecole-municipale-dart/ transports à proximité, présence de parking

Au tournant du XXe siècle, le photographe Henri Caudevelle posait son objectif sur les rues, les quais et les visages de Boulogne sur Mer, figeant pour l’éternité les instants d’une ville en armés à…

©Henri Caudevelle