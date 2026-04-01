Boulogne-sur-Mer

La grande cavalcade d’été du 15 Août 2026

Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

La Cavalcade réunira Le Samedi 15 août danseurs, acrobates, musiciens, groupes extraordinaires et personnages étonnants pour un après-midi placé sous le signe de la fête sur le thème danse et communauté du Monde ! Rendez-vous dès 16h sur le parcours rue des Deux Ponts, rue Nationale, bas de la Grande rue, rue Thiers, rue Faidherbe, pont Marguet, passage dans la Foire aux Manèges. Gratuit. .

Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

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English :

L’événement La grande cavalcade d’été du 15 Août 2026 Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale