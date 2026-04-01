La grande cavalcade d’été du 15 Août 2026 Boulogne-sur-Mer
La grande cavalcade d’été du 15 Août 2026 Boulogne-sur-Mer samedi 15 août 2026.
Boulogne-sur-Mer
La grande cavalcade d’été du 15 Août 2026
Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
La Cavalcade réunira Le Samedi 15 août danseurs, acrobates, musiciens, groupes extraordinaires et personnages étonnants pour un après-midi placé sous le signe de la fête sur le thème danse et communauté du Monde ! Rendez-vous dès 16h sur le parcours rue des Deux Ponts, rue Nationale, bas de la Grande rue, rue Thiers, rue Faidherbe, pont Marguet, passage dans la Foire aux Manèges. Gratuit. .
Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
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English :
L’événement La grande cavalcade d’été du 15 Août 2026 Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
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