HAÏKU(S) In Situ – Promenade Poétique, Centre Social Ferme Beaurepaire, Boulogne-sur-Mer
dimanche 13 septembre 2026 · Centre Social Ferme Beaurepaire · Boulogne-sur-Mer
Informations pratiques
HAÏKU(S) In Situ – Promenade Poétique Dimanche 13 septembre, 15h00 Centre Social Ferme Beaurepaire Pas-de-Calais
Cie Tourne Au Sol
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T15:00:00+02:00 – 2026-09-13T15:40:00+02:00
Fin : 2026-09-13T15:00:00+02:00 – 2026-09-13T15:40:00+02:00
HAÏKU(S) In Situ est une promenade poétique mêlant cirque, danse et oralité à de courts poèmes d’origine japonaises nommés haïkus.
Nous investissons et proposons de re-découvrir des espaces du quotidien grâce à la poésie de nos corps pour redonner de l’importance aux petites choses, aux recoins et au présent.
La promenade sera suivi d’un gouter pour partager un moment ensemble et échanger avec les artistes!
Départ devant l’entrée du Centre Social Ferme Beaurepaire à 15h.
Centre Social Ferme Beaurepaire Chemin des Sources, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Cirque, Danse, Poésie
Cie Tourne Au Sol
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