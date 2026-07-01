de Boulogne à Biskra, Bibliothèque des Annonciades, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

de Boulogne à Biskra 1 – 18 septembre Bibliothèque des Annonciades Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T09:00:00+02:00 – 2026-09-01T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Le parcours présenté aux Annonciades propose une immersion dans le contexte artistique et documentaire de l’œuvre de Frechon. Sont évoqués ses débuts, du journalisme aux premières expositions boulonnaises (1886–1887), à travers des tirages inédits et des documents anciens. L’exposition s’ouvre également à ses voyages — Algérie, Bretagne, Pays-Bas, Palestine — révélant la diversité de ses sujets et la cohérence de son regard. Un éclairage est porté sur le contexte photographique de la fin du XIXᵉ siècle, en dialogue avec d’autres photographes régionaux et pictorialistes, ainsi que sur la diffusion de son œuvre (cartes postales, revues, ouvrages, dont Country Life). En résonance contemporaine, les photographies réalisées par les élèves du Lycée Maritime du Portel, accompagnés par Jean-Philippe Martin (EMA), offrent un regard sensible et actuel sur le territoire maritime.

• Dans le cloître de la bibliothèque des Annonciades du 30 juin au 20 septembre 2026,

Bibliothèque des Annonciades 18 place de la Résistance Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 87 73 21 https://www.ville-boulogne-sur-mer.fr/decouvrir-et-sortir/culture/bibliotheques-mediatheques/

Le parcours présenté aux Annonciades propose une immersion dans le contexte artistique et documentaire de l’œuvre de Frechon. Sont évoqués ses débuts, du journalisme aux premières expositions à des…

©Émile Frechon