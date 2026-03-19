TROIS GARS DE PLUS / FANTAISIES AU JARDIN, Jardin Valentine Hugo, Boulogne-sur-Mer
TROIS GARS DE PLUS / FANTAISIES AU JARDIN, Jardin Valentine Hugo, Boulogne-sur-Mer dimanche 16 août 2026.
TROIS GARS DE PLUS / FANTAISIES AU JARDIN Dimanche 16 août, 16h00 Jardin Valentine Hugo Pas-de-Calais
Gratuit – Accès libre – Possibilité d’amener son propre siège – Attention, le jardin n’est pas accessible aux animaux, même tenus en laisse.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-16T16:00:00+02:00 – 2026-08-16T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-16T16:00:00+02:00 – 2026-08-16T17:00:00+02:00
Les trois musiciens du groupe proposent des reprises acoustiques pleines de fraîcheur et revisitent des morceaux des années 60 à aujourd’hui, français ou internationaux. Bien plus que « trois gars », ils sont avant tout de vrais complices et leurs concerts sont des moments pleins d’humour et de générosité.
Jardin Valentine Hugo rue Guyale 62200 Boulogne sur mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Trio de reprises acoustiques
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