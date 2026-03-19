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MANASWING / FANTAISIES AU JARDIN, Jardin Valentine Hugo, Boulogne-sur-Mer

MANASWING / FANTAISIES AU JARDIN, Jardin Valentine Hugo, Boulogne-sur-Mer

MANASWING / FANTAISIES AU JARDIN, Jardin Valentine Hugo, Boulogne-sur-Mer dimanche 9 août 2026.

Lieu : Jardin Valentine Hugo

Adresse : rue Guyale 62200 Boulogne sur mer

Ville : 62200 Boulogne-sur-Mer

Département : Pas-de-Calais

Début : dimanche 9 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Tarif : Gratuit - Accès libre - Possibilité d'amener son propre siège - Attention, le jardin n'est pas accessible aux animaux, même tenus en laisse.

MANASWING / FANTAISIES AU JARDIN Dimanche 9 août, 16h00 Jardin Valentine Hugo Pas-de-Calais

Gratuit – Accès libre – Possibilité d’amener son propre siège – Attention, le jardin n’est pas accessible aux animaux, même tenus en laisse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-09T16:00:00+02:00 – 2026-08-09T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-09T16:00:00+02:00 – 2026-08-09T17:00:00+02:00

Manaswing est un trio dont les compositions vont vous faire voyager dans la plus pure tradition du jazz manouche. Guitares, contrebasse et percussions se cherchent, se répondent et s’entremêlent. La musique de Manaswing est à l’image de l’âme humaine, à la fois grave et gaie, profonde et empreinte de légèreté.

Jardin Valentine Hugo rue Guyale 62200 Boulogne sur mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Trio de jazz manouche

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