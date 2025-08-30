Key trio – La Filature / Julien Lahaye, Kelly Thoma, Eléonore Billy Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer

Mercredi 3 juin 2026, 20h00
Tarifs C (de 6 à 18€)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T20:00:00 – 2026-06-03T21:30:00

Fin : 2026-06-03T20:00:00 – 2026-06-03T21:30:00

Key trio est un projet réunissant trois fortes personnalités musicales aux amours et influences très éclectiques : Kelly Thoma au son puissant et éthéré de la lyra crétoise, Eléonore Billy aux résonances entêtantes du nyckelharpa suédois et Julien Lahaye aux battements organiques du tombak iranien. Leurs compositions s’inspirent des danses virevoltantes et fougueuses du berceau de notre humanité, des transes entêtantes du paganisme nordique et de la poésie persane si raffinée.

Lieu Grande Salle du Théâtre

Durée 1h30

Spectacle pour les 7 ans et +

Tarifs C (de 6 à 18€)

Retrouvez les artistes en sortie de scène au foyer du Théâtre

Mentions de production

avec Kelly Thoma (lyra crétoise), Eléonore Billy (nyckelharpa), Julien Lahaye (percussions) Production Musique en Roue Libre-La Filature, avec le soutien de Conseil Régional des Hauts de France, Conseil Départemental du Pas-de-Calais, Ville d’Arras, Ville de Boulogne-sur-Mer.

Théâtre, Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel : 03.21.87.37.15

Juillet et août : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

Septembre à juin : Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Théâtre Monsigny Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

