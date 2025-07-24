Key Trio La Filature Saison Culturelle Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer

Key Trio La Filature Saison Culturelle Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer mercredi 3 juin 2026.

Key Trio La Filature Saison Culturelle Théâtre Monsigny

Rue Monsigny Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

MUSIQUE // CLÔTURE DE SAISON

Key trio est un projet réunissant trois fortes personnalités musicales aux amours et influences très éclectiques Kelly Thoma au son puissant et éthéré de la lyra crétoise, Eléonore Billy aux résonances entêtantes du nyckelharpa suédois et Julien Lahaye aux battements organiques du tombak iranien. Leurs compositions s’inspirent des danses virevoltantes et fougueuses du berceau de notre humanité, des transes entêtantes du paganisme nordique et de la poésie persane si raffinée.

Lieu Grande Salle du Théâtre

Durée 1h30

Spectacle pour les 7 ans et +

Tarifs C (de 6 à 18€)

et aussi…

Retrouvez les artistes en sortie de scène au foyer du Théâtre

Mentions de production

avec Kelly Thoma (lyra crétoise), Eléonore Billy (nyckelharpa), Julien Lahaye (percussions) Production Musique en Roue Libre-La Filature, avec le soutien de Conseil Régional des Hauts de France, Conseil Départemental du Pas-de-Calais, Ville d’Arras, Ville de Boulogne-sur-Mer.

BILLETTERIE EN LIGNE ou A LA BOUTIQUE BILLETTERIE DU THEATRE MONSIGNY

Juillet et août ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

De septembre à juin Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h .

Rue Monsigny Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 37 15

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Key Trio La Filature Saison Culturelle Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2025-07-24 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale