Boulogne-sur-Mer

Ap(art)te visite bien-être Musée/Château Comtal

1 Rue de Bernet Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

Ap(art)té Visite bien-être

Aller au musée pour prendre le temps et expérimenter la rencontre insolite d’une œuvre d’art et d’une méditation guidée des 5 sens.

Se munir d’un tapis et d’un plaid.

→ Séances bien-être, Le premier jeudi du mois à 18h, de mai à septembre, durée 1h

Gratuit Réservation conseillée au 03 21 10 02 20

Musée/Château comtal Ville fortifiée rue de Bernet Parking Bd Eurvin 62200 BOULOGNE-SUR-MER

Dates Jeudis 04 Juin et 06 Août à 18h30 .

1 Rue de Bernet Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 10 02 20

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English :

L’événement Ap(art)te visite bien-être Musée/Château Comtal Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-31 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale