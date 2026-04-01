Ap(art)te visite bien-être Musée/Château Comtal Boulogne-sur-Mer
Ap(art)te visite bien-être Musée/Château Comtal Boulogne-sur-Mer jeudi 4 juin 2026.
Boulogne-sur-Mer
Ap(art)te visite bien-être Musée/Château Comtal
1 Rue de Bernet Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-06-04
Ap(art)té Visite bien-être
Aller au musée pour prendre le temps et expérimenter la rencontre insolite d’une œuvre d’art et d’une méditation guidée des 5 sens.
Se munir d’un tapis et d’un plaid.
→ Séances bien-être, Le premier jeudi du mois à 18h, de mai à septembre, durée 1h
Gratuit Réservation conseillée au 03 21 10 02 20
Musée/Château comtal Ville fortifiée rue de Bernet Parking Bd Eurvin 62200 BOULOGNE-SUR-MER
Dates Jeudis 04 Juin et 06 Août à 18h30 .
1 Rue de Bernet Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 10 02 20
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English :
L’événement Ap(art)te visite bien-être Musée/Château Comtal Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-31 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
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