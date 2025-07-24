Dérapage Les Sea Girls / Judith Rémy, Prunella Rivière, Delphine Simon / Pierre Guillois Boulogne-sur-Mer

Dérapage Les Sea Girls / Judith Rémy, Prunella Rivière, Delphine Simon / Pierre Guillois

Rue Monsigny Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

2026-06-05

THEÂTRE // MUSIC HALL // HUMOUR // CLÔTURE DE SAISON

// En partenariat avec le CASINO GOLDEN PALACE

Mêlant music-hall et comédie, Dérapage est un spectacle haut en couleurs, où se succèdent chansons originales, sketchs désopilants et chorégraphies endiablées. Si vous ne connaissez pas encore Les Sea Girls, nul doute que ces meneuses de revue de talent sauront vous conquérir ! Depuis plus de vingt ans, ce trio féminin à l’énergie débordante nous embarque dans leurs aventures théâtrales et musicales, parées de plumes, paillettes et strass, où chaque numéro se découvre comme une friandise. Avec Dérapage, Judith Rémy, Prunella Rivière et Delphine Simon continuent d’explorer les facettes absurdes de notre quotidien, dans un tourbillon fabuleux d’humour, de chant et de danse.

Lieu Grande Salle du Théâtre

Durée 1h30

Spectacle pour les 8 ans et +

Tarifs A / de 8 à 28 euros

Avec Judith Rémy, Prunella Rivière, Delphine Simon Guitare Dani Bouillard

Percussion Vincent Martin Piano Benjamin Pras Spectacle écrit et conçu par Pierre Guillois, Judith Rémy, Prunella Rivière, Delphine Simon Mise en scène Pierre Guillois Chansons et composition Prunella Rivière Composition et orchestration Fred Pallem Direction vocale Lucrèce Sassella Costume et scénographie Elsa Bourdin Son Joël Boischot Lumière François Menou

Juillet et août ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

De septembre à juin Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h .

Rue Monsigny Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 37 15

