Opéra 2 Légumes Cie Patacloune / Nicolas Grard Saison Culturelle Boulogne-sur-Mer

Opéra 2 Légumes Cie Patacloune / Nicolas Grard Saison Culturelle

Chemin des sources Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

2026-05-30

THEÂTRE // MUSIQUE // JEUNE PUBLIC

Opéra 2 Légumes c’est une conférence décalée sous forme de leçon d’agriculture urbaine. Alors qu’on vous explique la libération technodigitale et les performances renversantes de l’exoagrochimie, une altermondialiste court-circuite la conférence ! Ne restera alors qu’à M. Poireau et à Mme Salade de calmer les esprits en poussant la chansonnette sur un air d’Offenbach.

Lieu RDV à la Ferme Beaurepaire, Fête du Vallon

Durée 20 mn

Spectacle pour toute la famille !

Gratuit, accès libre

Un atelier écriture et cuisine dédié aux usagers de la Ferme Beaurepaire est proposé autour du spectacle , certains textes et recettes seront partagés lors de la fête du Vallon. Informations à venir à l’approche de l’événement.

BILLETTERIE EN LIGNE ou A LA BOUTIQUE BILLETTERIE DU THEATRE MONSIGNY

Juillet et août ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

De septembre à juin Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h .

Chemin des sources Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 37 15

