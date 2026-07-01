Anâssor, La Crypte, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

Anâssor Samedi 8 août, 18h30 La Crypte Pas-de-Calais

Tarif unique 8€, jauge limitée, réservation conseillée auprès de la Crypte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-08T18:30:00+02:00 – 2026-08-08T19:30:00+02:00

Fin : 2026-08-08T18:30:00+02:00 – 2026-08-08T19:30:00+02:00

Anâssor en persan signifie, « les éléments ». Ici sont réunis deux musiciens rôdés au jeu des musiques persanes. Sajad Kiani, jeune prodige des musiques d’Iran, arrivé en France en 2017. Il est lauréat de nombreux prix internationaux pour ses compositions et son jeu du setâr. Julien Lahaye, musicien percussionniste spécialiste des percussions d’Iran, qui enchaîne les collaborations avec des musiciens de haut-rang. Le duo propose ici une conversation musicale et poétique. Une improvisation absolue, selon les codes de l’Art persan, comme une allégorie de ce que sont pour nous ces éléments qui nous composent et sans cesse, se réinventent, évoluent, et s’adaptent à ce qui nous entoure et vient contribue à nous éveiller.

Iquâ (science des rythmes) et Hâl (état de grâce), nourrissent ce parcours et nous emportent.

La Crypte rue de lille, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 87 81 79 »}]

Concert de la crypte