Emma Prat et Theo Kaiser, La Crypte, Boulogne-sur-Mer
samedi 1 août 2026 · La Crypte · Boulogne-sur-Mer
Informations pratiques
Emma Prat et Theo Kaiser Samedi 1 août, 18h30 La Crypte Pas-de-Calais
Tarif unique 8€, jauge limitée, réservation conseillée auprès de la Crypte
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-01T18:30:00+02:00 – 2026-08-01T19:30:00+02:00
Fin : 2026-08-01T18:30:00+02:00 – 2026-08-01T19:30:00+02:00
Emma Prat et Theo Kaiser se rencontrent en 2023 lors d’un voyage sur l’île de la Réunion. Emma chante des chansons venues d’Espagne, de Grèce ou encore d’Amérique du sud ; Théo, lui, aime raconter ces mêmes histoires avec sa guitare.
Depuis, Emma et Théo continuent leur voyage en composant leurs propres mélodies, nourries de ces musiques autour desquelles ils se sont découverts.
À travers leurs chansons, ils embarquent les auditeurs dans un dialogue intimiste qui fait la part belle aux mélodies chantantes, aux confins de la folk et des musiques du monde.
La Crypte rue de lille, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 87 81 79 »}]
Concert de la crypte
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