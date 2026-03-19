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MISTER JAVA / FANTAISIES AU JARDIN, Jardin Valentine Hugo, Boulogne-sur-Mer

MISTER JAVA / FANTAISIES AU JARDIN, Jardin Valentine Hugo, Boulogne-sur-Mer

MISTER JAVA / FANTAISIES AU JARDIN, Jardin Valentine Hugo, Boulogne-sur-Mer dimanche 26 juillet 2026.

Lieu : Jardin Valentine Hugo

Adresse : rue Guyale 62200 Boulogne sur mer

Ville : 62200 Boulogne-sur-Mer

Département : Pas-de-Calais

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Tarif : Gratuit - Accès libre - Possibilité d'amener son propre siège - Attention, le jardin n'est pas accessible aux animaux, même tenus en laisse.

MISTER JAVA / FANTAISIES AU JARDIN Dimanche 26 juillet, 16h00 Jardin Valentine Hugo Pas-de-Calais

Gratuit – Accès libre – Possibilité d’amener son propre siège – Attention, le jardin n’est pas accessible aux animaux, même tenus en laisse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-26T16:00:00+02:00 – 2026-07-26T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-26T16:00:00+02:00 – 2026-07-26T17:00:00+02:00

De la chanson française, une touche de rock et une autre de reggae, voilà l’univers du duo Mister Java (batterie & guitare-chant), un duo complice qui alterne compos et reprises. En concert, c’est plein d’énergie positive et de bonnes ondes à partager !

Jardin Valentine Hugo rue Guyale 62200 Boulogne sur mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Duo de chanson rock-reggae

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