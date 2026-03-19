THE HOLY WILY JAZZ BAND / FANTAISIES AU JARDIN, Jardin Valentine Hugo, Boulogne-sur-Mer
THE HOLY WILY JAZZ BAND / FANTAISIES AU JARDIN, Jardin Valentine Hugo, Boulogne-sur-Mer dimanche 2 août 2026.
THE HOLY WILY JAZZ BAND / FANTAISIES AU JARDIN Dimanche 2 août, 16h00 Jardin Valentine Hugo Pas-de-Calais
Gratuit – Accès libre – Possibilité d’amener son propre siège – Attention, le jardin n’est pas accessible aux animaux, même tenus en laisse.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-02T16:00:00+02:00 – 2026-08-02T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-02T16:00:00+02:00 – 2026-08-02T17:00:00+02:00
Cap sur la Nouvelle Orléans avec ce jazz band en formation sextet. Du groove et des cuivres, du rythm’n blues et du jazz, le jardin Valentine Hugo va prendre des airs de bayou et la température va grimper. Attention, ça va swinguer !
Jardin Valentine Hugo rue Guyale 62200 Boulogne sur mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Sextet de jazz New Orleans
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