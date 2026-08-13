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Causerie littéraire à Fougerolles-du-Plessis Médiathèque de Fougerolles-du-Plessis Fougerolles-du-Plessis

mercredi 18 novembre 2026 · Médiathèque de Fougerolles-du-Plessis · Fougerolles-du-Plessis

Informations pratiques

Début
mercredi 18 novembre 2026
Fin
mercredi 18 novembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Médiathèque de Fougerolles-du-Plessis
Adresse
6 place du 11 Novembre
Ville
53190 Fougerolles-du-Plessis
Département
Mayenne
Tarif

Fougerolles-du-Plessis

Causerie littéraire à Fougerolles-du-Plessis

Médiathèque de Fougerolles-du-Plessis 6 place du 11 Novembre Fougerolles-du-Plessis Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 15:00:00
fin : 2026-11-18

Date(s) :
2026-11-18

Causerie littéraire
Échangez, partagez, découvrez autour d’un roman, d’une BD, d’un documentaire …Un moment consacré aux adultes.

Gratuit
1h
Ado-adulte
Réservation conseillée   .

Médiathèque de Fougerolles-du-Plessis 6 place du 11 Novembre Fougerolles-du-Plessis 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 56 01  mediatheque.fougerolles@bocage-mayennais.fr

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English :

Literary Discussion

L’événement Causerie littéraire à Fougerolles-du-Plessis Fougerolles-du-Plessis a été mis à jour le 2026-08-13 par Bocage Mayennais Tourisme

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