Causerie littéraire à Fougerolles-du-Plessis Médiathèque de Fougerolles-du-Plessis Fougerolles-du-Plessis

Informations pratiques

Fougerolles-du-Plessis

Causerie littéraire à Fougerolles-du-Plessis

Médiathèque de Fougerolles-du-Plessis 6 place du 11 Novembre Fougerolles-du-Plessis Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18 15:00:00

fin : 2026-11-18

Date(s) :

2026-11-18

Causerie littéraire

Échangez, partagez, découvrez autour d’un roman, d’une BD, d’un documentaire …Un moment consacré aux adultes.

Gratuit

1h

Ado-adulte

Réservation conseillée .

Médiathèque de Fougerolles-du-Plessis 6 place du 11 Novembre Fougerolles-du-Plessis 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 56 01 mediatheque.fougerolles@bocage-mayennais.fr

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English :

Literary Discussion

L’événement Causerie littéraire à Fougerolles-du-Plessis Fougerolles-du-Plessis a été mis à jour le 2026-08-13 par Bocage Mayennais Tourisme