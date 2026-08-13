Causerie littéraire à Fougerolles-du-Plessis Médiathèque de Fougerolles-du-Plessis Fougerolles-du-Plessis
mercredi 18 novembre 2026 · Médiathèque de Fougerolles-du-Plessis · Fougerolles-du-Plessis
Informations pratiques
Fougerolles-du-Plessis
Causerie littéraire à Fougerolles-du-Plessis
Médiathèque de Fougerolles-du-Plessis 6 place du 11 Novembre Fougerolles-du-Plessis Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 15:00:00
fin : 2026-11-18
Date(s) :
2026-11-18
Causerie littéraire
Échangez, partagez, découvrez autour d’un roman, d’une BD, d’un documentaire …Un moment consacré aux adultes.
Gratuit
1h
Ado-adulte
Réservation conseillée .
Médiathèque de Fougerolles-du-Plessis 6 place du 11 Novembre Fougerolles-du-Plessis 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 56 01 mediatheque.fougerolles@bocage-mayennais.fr
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English :
Literary Discussion
L’événement Causerie littéraire à Fougerolles-du-Plessis Fougerolles-du-Plessis a été mis à jour le 2026-08-13 par Bocage Mayennais Tourisme