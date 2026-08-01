Causerie musicale Rue du 73ème Territorial Lannion

Informations pratiques

Lannion

Causerie musicale

Rue du 73ème Territorial Le Pixie Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 21:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Les femmes du Blues

De Ma Rainey à Valérie June, le duo de Two Roots vous propose de découvrir comment les femmes du Blues ont chèrement gagné les surnoms de pionnières et de premières féministes.

Les deux musiciens vous transportent dans l’univers de ces femmes fortes et engagées en vous racontant leurs combats à travers leurs textes. .

Rue du 73ème Territorial Le Pixie Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Causerie musicale Lannion a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose