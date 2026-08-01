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AGENDA · Lannion

Causerie musicale Rue du 73ème Territorial Lannion

vendredi 21 août 2026 · Rue du 73ème Territorial · Lannion

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Rue du 73ème Territorial
Adresse
Le Pixie
Ville
22300 Lannion
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Lannion

Causerie musicale

Rue du 73ème Territorial Le Pixie Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:00:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Les femmes du Blues
De Ma Rainey à Valérie June, le duo de Two Roots vous propose de découvrir comment les femmes du Blues ont chèrement gagné les surnoms de pionnières et de premières féministes.
Les deux musiciens vous transportent dans l’univers de ces femmes fortes et engagées en vous racontant leurs combats à travers leurs textes.   .

Rue du 73ème Territorial Le Pixie Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Causerie musicale Lannion a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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