Causons Polars, Médiathèque Castagnéra, Talence

Informations pratiques

Causons Polars Samedi 14 novembre, 11h00 Médiathèque Castagnéra Gironde

Sur inscription; réservé aux adhérents

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-14T11:00:00+01:00 – 2026-11-14T12:30:00+01:00

Fin : 2026-11-14T11:00:00+01:00 – 2026-11-14T12:30:00+01:00

Vous aimez lire et échanger autour de vos lectures ? Alors nos clubs de lecture « Causons romans » et « Causons polars » sont faits pour vous… avec cette année un tout nouveau rendez-vous « Causons BD » consacré à la bande-dessinée.

Ce moment convivial vous permettra d’échanger autour d’une sélection de livres sur une même thématique et mis à votre disposition par les bibliothécaires en amont de la rencontre.

Entre septembre et juin, deux rendez-vous sont proposés pour la littérature générale, deux autour de la littérature policière et deux autour de la BD !

Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheques@talence.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 84 78 90 »}]

Le club de lecture des médiathèques

Mairie de Talence