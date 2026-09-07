Causons Polars, Médiathèque Castagnéra, Talence
samedi 14 novembre 2026 · Médiathèque Castagnéra · Talence
Informations pratiques
Causons Polars Samedi 14 novembre, 11h00 Médiathèque Castagnéra Gironde
Sur inscription; réservé aux adhérents
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-14T11:00:00+01:00 – 2026-11-14T12:30:00+01:00
Fin : 2026-11-14T11:00:00+01:00 – 2026-11-14T12:30:00+01:00
Vous aimez lire et échanger autour de vos lectures ? Alors nos clubs de lecture « Causons romans » et « Causons polars » sont faits pour vous… avec cette année un tout nouveau rendez-vous « Causons BD » consacré à la bande-dessinée.
Ce moment convivial vous permettra d’échanger autour d’une sélection de livres sur une même thématique et mis à votre disposition par les bibliothécaires en amont de la rencontre.
Entre septembre et juin, deux rendez-vous sont proposés pour la littérature générale, deux autour de la littérature policière et deux autour de la BD !
Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheques@talence.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 84 78 90 »}]
Le club de lecture des médiathèques
Mairie de Talence
À voir aussi à Talence (Gironde)
- Atelier pour devenir entrepreneur, Agence Adie Talence, Talence 11 septembre 2026
- Permanence borne à déchets alimentaires, Marché municipal, Talence 16 septembre 2026
- Danser dans le chaos : GUADAL TEJAZ + CLARENCE + OKAY CONFIANCE, L’INCONNUE, Talence 18 septembre 2026
- La rentrée numérique, Médiathèque Castagnéra, Talence 19 septembre 2026
- Visite commentée du quartier du bijou, Kedge Business School, Talence 19 septembre 2026