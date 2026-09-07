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Causons Polars, Médiathèque Castagnéra, Talence

samedi 14 novembre 2026 · Médiathèque Castagnéra · Talence

Causons Polars, Médiathèque Castagnéra, Talence

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Lieu
Médiathèque Castagnéra
Adresse
Allée Peixotto 33 400 Talence
Ville
33400 Talence
Département
Gironde
Tarif
Sur inscription; réservé aux adhérents

Causons Polars Samedi 14 novembre, 11h00 Médiathèque Castagnéra Gironde

Sur inscription; réservé aux adhérents

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-14T11:00:00+01:00 – 2026-11-14T12:30:00+01:00
Fin : 2026-11-14T11:00:00+01:00 – 2026-11-14T12:30:00+01:00

Vous aimez lire et échanger autour de vos lectures ? Alors nos clubs de lecture « Causons romans » et « Causons polars » sont faits pour vous… avec cette année un tout nouveau rendez-vous « Causons BD » consacré à la bande-dessinée.
Ce moment convivial vous permettra d’échanger autour d’une sélection de livres sur une même thématique et mis à votre disposition par les bibliothécaires en amont de la rencontre.
Entre septembre et juin, deux rendez-vous sont proposés pour la littérature générale, deux autour de la littérature policière et deux autour de la BD !

Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheques@talence.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 84 78 90 »}]
Le club de lecture des médiathèques

Mairie de Talence

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