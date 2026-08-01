Cavalcade d’Aubagne Aubagne
dimanche 23 août 2026 · Aubagne
Informations pratiques
Aubagne
Cavalcade d’Aubagne
Dimanche 23 août 2026 à partir de 10h30. Centre ville Aubagne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 10:30:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
La Grande Cavalcade rencontre toujours un plein succès populaire à Aubagne.
Les visiteurs s’installent tout au long des rues et des places centrales de la ville afin d’admirer ce défilé de chars et de chevaux montés, magnifiquement décorés au son des fifres et tambourins. .
Centre ville Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 03 49 98
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English :
The Great Cavalcade is always a popular success in Aubagne.
L’événement Cavalcade d’Aubagne Aubagne a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile
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