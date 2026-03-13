Cavalier Autrement atelier des minis Centre équestre La Haye-d’Ectot

Cavalier Autrement atelier des minis

Centre équestre 12 Hameau Moisy La Haye-d’Ectot Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-15 16:00:00

fin : 2026-04-22 16:45:00

Date(s) :

2026-04-15

Découverte du poney à pied pour les plus petits (dès qu’ils savent marcher jusqu’à 4 ans). Rencontre, câlins, brossage, nourrissage, etc.

Les parents doivent être présents.

Prévoir un pantalon et des bottes (ou chaussures fermées).

Durée 45 minutes.

Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme. .

Centre équestre 12 Hameau Moisy La Haye-d’Ectot 50270 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cavalier Autrement atelier des minis

L’événement Cavalier Autrement atelier des minis La Haye-d’Ectot a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Cotentin