Cavalier Autrement atelier des minis Centre équestre La Haye-d’Ectot
Cavalier Autrement atelier des minis Centre équestre La Haye-d’Ectot mercredi 15 avril 2026.
Cavalier Autrement atelier des minis
Centre équestre 12 Hameau Moisy La Haye-d’Ectot Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-04-15 16:00:00
fin : 2026-04-22 16:45:00
Date(s) :
2026-04-15
Découverte du poney à pied pour les plus petits (dès qu’ils savent marcher jusqu’à 4 ans). Rencontre, câlins, brossage, nourrissage, etc.
Les parents doivent être présents.
Prévoir un pantalon et des bottes (ou chaussures fermées).
Durée 45 minutes.
Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme. .
Centre équestre 12 Hameau Moisy La Haye-d’Ectot 50270 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr
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English : Cavalier Autrement atelier des minis
L’événement Cavalier Autrement atelier des minis La Haye-d’Ectot a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Cotentin