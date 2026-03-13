Cavalier Autrement les P’tits Palefreniers Centre équestre La Haye-d’Ectot

Cavalier Autrement les P’tits Palefreniers

Centre équestre 12 Hameau Moisy La Haye-d’Ectot Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-04-16 14:00:00

fin : 2026-04-23 17:00:00

Date(s) :

2026-04-16

Lors de cet après-midi, les enfants de 4 à 16 ans vont découvrir les poneys et leur mode de vie préparation du poney, balade, découverte de son mode de vie, ses habitudes, son alimentation, etc.

Prévoir un pantalon et des bottes (ou chaussures fermées).

Durée environ 3h.

Réservation nécessaire auprès de l’office de tourisme. .

Centre équestre 12 Hameau Moisy La Haye-d’Ectot 50270 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

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English : Cavalier Autrement les P’tits Palefreniers

L’événement Cavalier Autrement les P’tits Palefreniers La Haye-d’Ectot a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Cotentin