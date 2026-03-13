Cavalier Autrement balade à poney Centre équestre La Haye-d’Ectot

Cavalier Autrement balade à poney

Centre équestre 12 Hameau Moisy La Haye-d’Ectot Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-18 16:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Les plus jeunes enfants vont pouvoir découvrir le poney ou le cheval grâce à cette balade de 30 minutes dans la Haye d’Ectot, s’ils sont suffisamment rassurés pour monter à poney et faire une promenade !

Prévoir un pantalon et des bottes (ou chaussures fermées).

Durée environ 1h.

Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme. .

Centre équestre 12 Hameau Moisy La Haye-d’Ectot 50270 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

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English : Cavalier Autrement balade à poney

L’événement Cavalier Autrement balade à poney La Haye-d’Ectot a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Cotentin