Cavalier Autrement balade à poney Centre équestre La Haye-d’Ectot
Cavalier Autrement balade à poney Centre équestre La Haye-d’Ectot samedi 18 avril 2026.
Cavalier Autrement balade à poney
Centre équestre 12 Hameau Moisy La Haye-d’Ectot Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-18 16:00:00
fin : 2026-04-25 17:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Les plus jeunes enfants vont pouvoir découvrir le poney ou le cheval grâce à cette balade de 30 minutes dans la Haye d’Ectot, s’ils sont suffisamment rassurés pour monter à poney et faire une promenade !
Prévoir un pantalon et des bottes (ou chaussures fermées).
Durée environ 1h.
Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme. .
Centre équestre 12 Hameau Moisy La Haye-d’Ectot 50270 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr
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English : Cavalier Autrement balade à poney
L’événement Cavalier Autrement balade à poney La Haye-d’Ectot a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Cotentin