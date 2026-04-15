La Haye-d’Ectot

Cavalier Autrement chasse aux trésors

12 Hameau Moisy La Haye-d’Ectot Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-08-21 12:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Edwige FROMAGE accueille les enfants de 5 à 17 ans pour un après-midi chasse aux trésors au Centre Equestre Cavalier Autrement, à la Haye d’Ectot !

À l’aide de jeux et de résolution d’énigmes, les enfants seront guidés jusqu’au trésor tout en montant à poney.

Prévoir un pantalon et des bottes (ou chaussures fermées).

Durée 2h.

Réservation nécessaire auprès de l’office de tourisme. .

12 Hameau Moisy La Haye-d’Ectot 50270 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

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English : Cavalier Autrement chasse aux trésors

L’événement Cavalier Autrement chasse aux trésors La Haye-d’Ectot a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Cotentin