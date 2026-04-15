Cavalier Autrement chasse aux trésors La Haye-d’Ectot
Cavalier Autrement chasse aux trésors La Haye-d’Ectot vendredi 10 juillet 2026.
La Haye-d’Ectot
Cavalier Autrement chasse aux trésors
12 Hameau Moisy La Haye-d’Ectot Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-08-21 12:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Edwige FROMAGE accueille les enfants de 5 à 17 ans pour un après-midi chasse aux trésors au Centre Equestre Cavalier Autrement, à la Haye d’Ectot !
À l’aide de jeux et de résolution d’énigmes, les enfants seront guidés jusqu’au trésor tout en montant à poney.
Prévoir un pantalon et des bottes (ou chaussures fermées).
Durée 2h.
Réservation nécessaire auprès de l’office de tourisme. .
12 Hameau Moisy La Haye-d’Ectot 50270 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr
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English : Cavalier Autrement chasse aux trésors
L’événement Cavalier Autrement chasse aux trésors La Haye-d’Ectot a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Cotentin