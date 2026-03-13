Cavalier Autrement découverte de disciplines équestres Centre équestre La Haye-d’Ectot
Cavalier Autrement découverte de disciplines équestres Centre équestre La Haye-d’Ectot vendredi 17 avril 2026.
Cavalier Autrement découverte de disciplines équestres
Centre équestre 12 Hameau Moisy La Haye-d’Ectot Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-17 14:00:00
fin : 2026-04-24 17:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Edwige FROMAGE accueille les enfants et adolescents de 6 à 18 ans au Centre Equestre Cavalier Autrement, pour une séance de découverte des différentes disciplines équestres. Votre enfant se sent prêt à découvrir le monde équestre ? Profitez des deux moments proposés les 17 et 24 avril pour provoquer la coup de cœur !
Réservation nécessaire auprès de l’office de tourisme du Cotentin.
Durée de la prestation 3h. .
Centre équestre 12 Hameau Moisy La Haye-d’Ectot 50270 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr
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English : Cavalier Autrement découverte de disciplines équestres
L’événement Cavalier Autrement découverte de disciplines équestres La Haye-d’Ectot a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Cotentin