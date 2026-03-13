Cavalier Autrement découverte de disciplines équestres Centre équestre La Haye-d’Ectot

Cavalier Autrement découverte de disciplines équestres

Centre équestre 12 Hameau Moisy La Haye-d’Ectot Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-17 14:00:00

fin : 2026-04-24 17:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Edwige FROMAGE accueille les enfants et adolescents de 6 à 18 ans au Centre Equestre Cavalier Autrement, pour une séance de découverte des différentes disciplines équestres. Votre enfant se sent prêt à découvrir le monde équestre ? Profitez des deux moments proposés les 17 et 24 avril pour provoquer la coup de cœur !

Réservation nécessaire auprès de l’office de tourisme du Cotentin.

Durée de la prestation 3h. .

Centre équestre 12 Hameau Moisy La Haye-d’Ectot 50270 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cavalier Autrement découverte de disciplines équestres

L’événement Cavalier Autrement découverte de disciplines équestres La Haye-d’Ectot a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Cotentin