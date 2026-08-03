Cave du Palais: Dégustation à thème Cave du Palais Pau

Informations pratiques

Pau

Cave du Palais: Dégustation à thème

Cave du Palais 7 Place de la Libération Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 19:30:00

fin : 2026-09-17 22:00:00

Date(s) :

2026-09-17

Au fil des vins, vous explorerez des vinifications originales, des élevages étonnants et des approches parfois inattendues, qui replacent toujours le raisin et le terroir au cœur de la dégustation.

Une immersion au cœur de l’île de Beauté, de ses cépages autochtones, de ses paysages sauvages et de ses vins à la personnalité profondément méditerranéenne. .

Cave du Palais 7 Place de la Libération Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 26 91 cavedupalais@gmail.com

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English : Cave du Palais: Dégustation à thème

L’événement Cave du Palais: Dégustation à thème Pau a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Pau