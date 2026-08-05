Informations pratiques

Saumur

Caves Bouvet-Ladubay

11 rue Jean Ackerman Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Parcourez l’histoire de Bouvet Ladubay à travers les archives, la collection d’étiquettes, le bureau d’Etienne Bouvet, le Petit Théâtre et la verrière du 19e siècle.

Visite des caves avec toutes les étapes de la Méthode Traditionnelle, découverte de la Cathédrale Engloutie, dégustation de Saumur Brut & Crémant de Loire.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 9h30 à 18h30.

Visite guidée le samedi à partir de 10h30, à partir de 14h et à partir de 15h30. Le dimanche à partir de 14h30 et à partir de 15h30. .

11 rue Jean Ackerman Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 83 83 accueil@bouvet-ladubay.fr

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English :

Explore the history of Bouvet Ladubay through the archives, the label collection, Etienne Bouvet’s office, the Petit Théâtre and the 19th-century glass roof.

L’événement Caves Bouvet-Ladubay Saumur a été mis à jour le 2026-08-12 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME