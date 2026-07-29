Caves Gratien & Meyer Saumur
samedi 19 septembre 2026 · Saumur
Informations pratiques
Saumur
Caves Gratien & Meyer
110 Route de Montsoreau Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Gratien Meyer vous propose une immersion dans la fabrication des fines bulles partez à la découverte de l’histoire des caves, des grandes galeries à la production moderne, en suivant ce parcours habituellement non accessible au public.
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110 Route de Montsoreau Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 13 32 boutique@gratienmeyer.com
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English :
Gratien Meyer invites you to immerse yourself in the process of creating fine bubbles: set out to discover the history of the cellars, from the grand galleries to modern production facilities, by following this tour route that is not usually open to the public.
L’événement Caves Gratien & Meyer Saumur a été mis à jour le 2026-07-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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